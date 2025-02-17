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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هاني أبو ريدة يحضر المران الختامي لمنتخب الكرة النسائية

لاعبات منتخب الكرة
لاعبات منتخب الكرة النسائية
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حضر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، التدريب الختامي لمنتخب الكرة النسائية قبل السفر إلى رواندا العاشرة مساء اليوم لخوض مباراة ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وكان قد اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان، 21 لاعبة للسفر إلى العاصمة الرواندية كيجالى.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الجمعة المقبلة بملعب كيجالي بيليه المغطى بالنجيل الصناعي.

ويضم منتخب الكرة النسائية كلا من : منار السيد هاني ، أميرة محمد عبد الحميد محمد، عهد طارق جميل ،  ياسمين محمد عبد العزيز ، مينا عزت عبد الحميد ، مروة توفيق أحمد ،حبيبة عصام محمد حافظ ، كنزي مجدي عزيز ،فرح سمير علي ، حبيبة وليد مختار ، مهيرة علي محمد ، ندى عماد عواد ، يارا صبري بسيوني ، هالة مصطفى موسى ،  نور عبد الواحد السيد ، ثريا أشرف عبد الله ، نورا خالد محمد ، رودينا عبد الرسول يحيى محمد ،  إيمان حسن عبد الرحيم ، نهى طارق سيد صابر  ،حبيبة عماد صبري.

ويترأس البعثة الدكتورة إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد.

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