ads
الإثنين 17 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط مدرس لقيامه بالسير عكس الاتجاه في القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بالسير عكس الإتجاه وتعطيل حركة المرور بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مدرس – مقيم بدائرة القسم) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

قائد سيارة بالسير عكس الإتجاه بالقاهرة قسم شرطة المطرية