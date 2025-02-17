ضبط مدرس لقيامه بالسير عكس الاتجاه في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بالسير عكس الإتجاه وتعطيل حركة المرور بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مدرس – مقيم بدائرة القسم) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.