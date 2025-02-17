وادى دجلة يشارك بـ9 لاعبين في بطولة "كوتيدي تكساس 2025" الذهبية للإسكواش

يخوض نادي وادى دجلة بطولة "كوتيدي تكساس المفتوحة 2025" للإسكواش في منافسات الرجال والسيدات، بأكبر بعثة مصرية من اللاعبين.

وتضم بعثة وادى دجلة للإسكواش 9 لاعبين، وهم من الرجال: علي فرج، وعلي أبو العينين، ويوسف إبراهيم.

ومن السيدات: هانيا الحمامي، وروان العربي، وهنا معتز، وسلمى الطيب، ومنة حامد، ونور أبو المكارم.

وتعد بطولة كوتيدي تكساس المفتوحة للإسكواش من البطولات الذهبية الكبرى ضمن فئة "A"، والتى يشارك فيها نخبة من لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف أنحاء العالم.

ويبلغ مجموع جوائز بطولة كوتيدى تكساس المفتوحة للإسكواش 220 ألف دولار أمريكي، يتم تقسيمها بالتساوي بين فئتي الرجال والسيدات، والتى تقام في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وتبدأ منافساتها، غدًا الثلاثاء، 18 فبراير وتنتهي في 23.

ويستعد أبطال نادي وادى دجلة للمنافسة على الفوز باللقب، للمحافظة على ريادة النادي للعبة الإسكواش محليًا وعالميًا، واستمرار صدارة لاعبيه للمراكز الأولى من التصنيف العالمي، وقدمت إدارة نادي وادى دجلة كل الدعم للاعبي الإسكواش قبل انطلاق الموسم الحالي لتشجيعهم على الاستمرار في التألق وحصد البطولات.

وفي آخر بطولات الإسكواش العالمية، استطاع لاعبا وادى دجلة علي فرج -المصنف الأول عالميًا- وهانيا الحمامي -المصنفة الثالثة عالميًا- التتويج ببطولة جي بي مورجان للاسكواش، التي استضافتها نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 23 إلى 31 يناير الماضي، وتُصنف بطولة جي بي مورجان ضمن فئة البطولات "البلاتينيوم"، وهي ثاني أعلى فئة في بطولات الإسكواش.

وعقب فوزهما في هذه البطولة، اختارت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش، علي فرج وهانيا الحمامي، كأفضل لاعبين في فئة الرجال والسيدات خلال شهر يناير الماضي، مما يعكس المستوى العالي الذي وصل إليه كلاهما في هذا الموسم.

وجدير بالذكر أن بطولة "كوتيدي تكساس المفتوحة 2025" تعد فرصة هامة للاعبين لتحقيق نتائج مميزة في مسيرتهم الرياضية، فضلاً عن أنها تمثل مرحلة مهمة في مسار تصنيفهم الدولي.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسات قوية وحافلة بالإثارة، حيث يسعى كل من اللاعبين لتحقيق الفوز في هذه البطولة المرموقة.