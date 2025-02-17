الصحة اللبنانية: شهيد جراء غارة إسرائيلية على مدينة صيدا جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم /الاثنين/، استشهاد شخص جراء غارة إسرائيلية على مدينة صيدا بجنوب البلاد.

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على سيارة بمدينة صيدا أدى، في حصيلة أولية، إلى سقوط شهيد.

وفي السياق، أفادت الوكالة اللبنانية بأن الشهيد الذي تم سحبه من السيارة المستهدفة عند مدخل صيدا الشمالي ونقله إلى مستشفى صيدا الحكومي يتم التأكد من هويته عبر إجراء فحص الـ DNA.

وفي مرجعيون، تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في منطقة رأس الظهر غرب بلدة ميس الجبل، مع توغل لآليات ودبابات الاحتلال في منطقة حوشين غرب البلدة.

كما تحلق طائرة مسيَّرة إسرائيلية، منذ ساعات الصباح، في أجواء مدينة بعلبك على علو منخفض.

