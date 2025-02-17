الكونغو الديمقراطية: مقتل 8 أشخاص على الأقل في هجوم شنته ميليشيات "كوديكو" بشمال شرق البلاد

قُتل ما لا يقل عن 8 أشخاص في هجوم شنته ميليشيات "تعاونية من أجل تنمية الكونغو (كوديكو)" بإقليم "دجوجو" التابع لمقاطعة "إيتوري" بشمال شرق الكونغو الديمقراطية.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، اليوم، فقد ضاعفت ميليشيات "كوديكو" من هجماتها في هذه المنطقة في الآونة الأخيرة.

ونقلت عن شهود عيان قولهم إن مجموعة مسلحين ينتمون إلى ميليشيات "كوديكو" قاموا بهجومهم في وقت مبكر من يوم السبت الماضي الذي قتلوا فيه الضحايا ثم عادوا مرة أخرى مساء يوم السبت نفسه لشن هجوم آخر لكن عناصر من مليشيات "زائير" للدفاع الذاتي تصدت لهم وأجبرتهم على الفرار.

وفي سياق متصل، قال مسئولون محليون إن عناصر مليشيات "كوديكو" هاجمت أيضا موقعا للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت سابق من يوم أمس الأحد في منطقة "جينا"، الواقعة على بعد حوالي 35 كيلومترا من بلدة "بونيا" عاصمة مقاطعة "إيتوري"، دون التسبب في وقوع إصابات، مضيفة أن الجيش الكونغولي تصدى للمهاجمين.

يذكر أن قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) وجنود القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية كثفوا من دورياتهم في هذه المنطقة (جينا) مما أدى إلى صد هجوم مليشيات "كوديكو". وأقامت قوات حفظ السلام والجيش الكونغولي قواعد مؤقتة لهم بالقرب من مواقع النازحين لضمان سلامتهم.

