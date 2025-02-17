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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إيران ترفض اتهامات مجموعة السبع بشأن زعزعة استقرار منطقة غرب آسيا

أيران
أيران
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رفضت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات الأخيرة التي وجهها وزراء خارجية مجموعة الدول السبع ضد طهران بشأن زعزعة استقرار منطقة غرب آسيا، وصفتها بأنها "غير مسؤولة ولا أساس لها". 

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، حسبما أوردت وكالة أنباء (ارنا) الإيرانية، اليوم الاثنين أن إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب ضرورة وقف السياسات التدخلية، مؤكدًا أن إيران تمتلك الحق القانوني والشرعي في الدفاع عن شعبها وسلامة أراضيها ضد أي تهديد أو عدوان.

وشدد المتحدث الإيراني على أن تطوير إيران لقدراتها الدفاعية والعسكرية يتماشى مع القوانين الدولية، وهو أمر ضروري لحفظ الأمن الوطني والسلام الإقليمي.

وفيما يخص البرنامج النووي الإيراني، أوضح المتحدث أن الأنشطة النووية الإيرانية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، تهدف إلى تلبية الاحتياجات التقنية والصناعية للبلاد، مشيرًا إلى أن إيران ملتزمة بتعهداتها الدولية وتنفذ برنامجها النووي وفق اتفاق الضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

واعتبر بقائي "أن العائق الأساسي أمام تحقيق الدعوة إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، هو الكيان الإسرائيلي المحتل، الذي يواصل تطوير أسلحة الدمار الشامل بدعم من دول مجموعة السبع، مما يشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين".
 

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