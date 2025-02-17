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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

غدا.. محادثات بين الرئيس البولندي ومبعوث ترامب لأوكرانيا في وارسو

الرئيس البولندي
الرئيس البولندي أندريه دودا
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يجري الرئيس البولندي أندريه دودا غدا /الثلاثاء/ محادثات مع كيث كيلوج مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص لروسيا وأوكرانيا، في العاصمة البولندية وارسو. 

وقال فويتشخ كولارسكي مساعد الرئيس البولندي - في تصريحات أوردها(راديو بولندا) اليوم الاثنين، إن هذه المحادثات تأتي في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعات مرتقبة بين مسؤولين بارزين من الولايات المتحدة وروسيا لمناقشة اتفاق محتمل بشأن إنهاء الحرب التي تقترب من إتمام عامها الثالث.
 

روسيا أوكرانيا ترامب بولندا