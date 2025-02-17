مؤسسة CIB تدعم مستشفى مبرة مصر القديمة بـ15 مليون جنيه

في خطوة تعكس التزامها بتعزيز القطاع الصحي وتحسين جودة الرعاية الطبية للأطفال، أعلنت مؤسسة البنك التجاري الدولي عن تقديم دعم مالي بقيمة 15 مليون جنيه لصالح وحدة أمراض القلب للأطفال بمستشفى مبرة مصر القديمة.

ويستهدف هذا الدعم توفير الفحوصات الطبية باستخدام تقنية الموجات الصوتية (الإيكو) للأطفال المصابين بعيوب خلقية في القلب، إلى جانب تقديم التدخلات العلاجية الضرورية عبر قسطرة القلب للأطفال الذين يعانون من تشوهات قلبية وأمراض القلب الروماتيزمية.

وجرى توقيع اتفاقية التعاون بين مؤسسة البنك التجاري الدولي والمؤسسة العلاجية بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وعمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي.

وأكد عمرو الجنايني، خلال كلمته بهذه المناسبة، أن هذا التعاون يعكس التزام المؤسسة بدورها في دعم الأطفال المصابين بأمراض القلب، مشددًا على أهمية توفير الرعاية الصحية اللازمة لضمان حياة أفضل لهم. وأضاف: "نؤمن بأهمية تطوير قطاع الرعاية الصحية وخلق تأثير مستدام للأجيال القادمة".

ويهدف المشروع إلى تحقيق تأثير طويل الأمد على حياة الأطفال المرضى في مختلف أنحاء مصر، من خلال توفير رعاية طبية متكاملة تسهم في تحسين جودة حياتهم وضمان مستقبل صحي أفضل.

وتعكس هذه المبادرة التزام مؤسسة البنك التجاري الدولي بتطوير البنية التحتية الصحية في مصر وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في إطار الجهود الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة.