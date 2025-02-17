الخميس.. مناقشة كتاب "حليم.. أسرار وحكايات مع حكام العرب" بنقاية الصحفيين



تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب "حليم.. أسرار وحكايات مع حكام العرب"، للكاتبة الصحفية سمية عبد المنعم.

يشارك في المناقشة، الدكتور هيثم الحاج علي، أستاذ النقد الأدبي بجامعة حلوان، ورئيس هيئة الكتاب سابقًا، والكاتب الصحفي محمد الشافعي، والكاتب الصحفي شريف قنديل، يدير الندوة الكاتب والباحث فؤاد مرسي، وذلك يوم الخميس 20 فبراير 2025م، الساعة الخامسة مساءً، بقاعة طه حسين في الدور الرابع.