رئيس "زراعة الشيوخ" يطالب بالتركيز على التصنيع الزراعي وربطها بمشروع حياة كريمة

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ملف الصناعة لاسيما فى الوقت الحالى، فى ظل مواجهة التحديات الحالية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة ثلاث طلبات مناقشة تتعلق بقطاع الصناعة، منها ملف المصانع المتعثرة، وملف السيارات الكهربائية، وملف المجمعات الصناعية المتخصصة وتعميق التصنيع المحلى.

وقال الجبلى،: نحتاج أمرين أساسيين فى الصناعة، وهما أن أن يكون هناك صناعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل، وأن تكون مدخلات الإنتاج من المكون المحلى، مضيفا أن هذان الأمران يتحققان فى مجال التصنيع الزراعى، أو الصناعات المرتبطة بالزراعة، مثل صناعات النسيج والملابس، بالإضافة إلى صناعات الغذاء، حيث تتوافر مكونات الإنتاج من الزراعة، كما أنها تتميز بأنها صناعات كثيفة العمالة.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن ذلك الأمر يدعونا لتحديد نوعية الصناعات التى نحتاج إليها، وتقلل من نسبة استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة، وكذلك تزيد من حجم التصدير.

ودعا الجبلى،: إلى التركيز على مجال التصنيع الزراعى وربطه بالتنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية ربط الزراعة بالصناعة، بحيث يكون ذلك مدخل رئيسيى فى تحقيق ما نستهدفه البلاد من تنمية وكذلك يتم ربطه بالمشروعات القومية، مثل مشروع حياة كريمة.

وأوضح أن مشروع حياة كريمة، يستهدف تقديم خدمات كاملة للمواطنين فى مختلف مجالات الصحة والتعليم والطرق والمياه والصرف وغيرها، ويمكننا إضافة المجال الصناعى، ليكون ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز، من خلال تسهيلات إنشاء الصناعات بها، لتحقق موارد مالية للمواطنين بتلك المناطق وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وبالتالى تحقيق الهدف من حياة كريمة.