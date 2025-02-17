كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على عدد من المواقع الإخبارية وأحد القنوات الفضائية يتضمن تعرض سيدة وشقيقتها للسحل بمعرفة طليقها أمام إحدى المحاكم بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة .
بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة من (سيدة وشقيقتها "مصابتان بعدة كدمات متفرقة بالجسم") بتضررهما من طليق الأولى ( شريك بسلسلة مطاعم " له معلومات جنائية" ) لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب حال تواجدهما أمام إحدى المحاكم الكائنة بدائرة القسم والإصطدام بهما بالسيارة لوجود خلافات بينه وطليقته .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
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كشف حقيقة فيديو تعرض سيدة وشقيقتها للسحل أمام إحدى المحاكم بالجيزة
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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على عدد من المواقع الإخبارية وأحد القنوات الفضائية يتضمن تعرض سيدة وشقيقتها للسحل بمعرفة طليقها أمام إحدى المحاكم بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة .
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على عدد من المواقع الإخبارية وأحد القنوات الفضائية يتضمن تعرض سيدة وشقيقتها للسحل بمعرفة طليقها أمام إحدى المحاكم بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة .