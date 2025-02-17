كشف حقيقة فيديو تعرض سيدة وشقيقتها للسحل أمام إحدى المحاكم بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على عدد من المواقع الإخبارية وأحد القنوات الفضائية يتضمن تعرض سيدة وشقيقتها للسحل بمعرفة طليقها أمام إحدى المحاكم بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة من (سيدة وشقيقتها "مصابتان بعدة كدمات متفرقة بالجسم") بتضررهما من طليق الأولى ( شريك بسلسلة مطاعم " له معلومات جنائية" ) لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب حال تواجدهما أمام إحدى المحاكم الكائنة بدائرة القسم والإصطدام بهما بالسيارة لوجود خلافات بينه وطليقته .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .