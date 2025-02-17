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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الإثنين.. ندوة لمناقشة رواية "العقوبة البديلة" بنقابة الصحفيين

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تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة رواية "العقوبة البديلة"، للكاتب الصحفي محمد عبد المنصف.
يشارك في المناقشة الدكتورة إيمان مهران، الأستاذة في معهد الفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، والكاتبة الصحفية أميمة فتح الباب، وعدد من الزملاء الصحفيين.
يدير الندوة الكاتب الصحفي أمير العسيري، عضو اتحاد الكتّاب، وذلك يوم الإثنين 24 فبراير 2025، الساعة الخامسة مساءً، بقاعة طه حسين في الدور الرابع.    

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة رواية العقوبة البديلة للكاتب الصحفي محمد عبد المنصف