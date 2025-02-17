الفلبين تسجل ارتفاعا مثيرا للقلق في عدد حالات الإصابة بحمى الضنك

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم /الاثنين/ أن البلاد تشهد ارتفاعا مثيرا للقلق في عدد حالات الإصصابة بحمى الضنك في 9 مناطق على الأقل.

وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن وزارة الصحة ناشدت المواطنين الحفاظ على على النظافة في ظل ارتفاع حالات الإصابة، مشيرة إلى أنه منذ مطلع عام 2025 الجاري سجلت الوزارة 28 ألفا و234 حالة إصابة بحمى الضنك، وهو ما يزيد بنسبة 40 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

من جانبها، أعلنت رئيسة بلدية مدينة كيزون، التي تعد أكبر مدينة في الفلبين، عن تفشي مرض حمى الضنك بها بعد تسجيل 10 حالات وفاة وأكثر من 1700 حالة إصابة بالمرض الذي ينقله البعوض في أول شهرين من عام 2025.

