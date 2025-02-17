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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري يختتم تدريباته استعدادًا لملاقاة غزل المحلة في الدوري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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يختتم اليوم الإثنين، النادي المصري البورسعيدي تدريباته بمعسكره في الكلية الحربية، في اطار استعدادته لمواجهة غزل المحلة، في المباراة التي تجمع الفريقين غدًا الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري.

وتقام المباراة التي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق غزل المحلة على ستاد برج العرب.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 23 نقطة بعدما خاض 13 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 أخرى وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

وفاز المصري على نظيره فريق تليفونات بخمسة أهداف  مقابل هدف واحد،  في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس على ستاد الكلية الحربية  وذلك في إطار استعدادات الفريق البورسعيدى لمباراته بالجولة الرابعة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره غزل المحلة.

المصري البورسعيدي غزل المحلة الدوري