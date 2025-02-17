الشهدي حكما لمباراة الجونة والاتحاد السكندري في الدوري

تتواصل اليوم الإثنين مباريات الجولة الرابعة عشرة لدوري القسم الأول (نايل) بثلاث مباريات ’ حيث يشهد ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية لقاء سيراميكا كليوباترا مع إنبي في الساعة الرابعة ’ يليها وفي تمام السابعة لقائي الاتحاد السكندري أمام الجونة على ملعب الإسكندرية ومودرن سبورت مع بيراميدز على ملعب السلام.

واعلنت لجنة شئون الحكام بالاتحاد المصري حكام مباراة الجونة والاتحاد السكندري كالآتي:

الاتحاد السكندري × الجونة: مصطفى الشهدي (ساحة) ’ محمد فاروق وخالد حسام طه (مساعدين) ’ خالد جمال الغندور (حكماً رابعاً) ’ محمد معروف ومحمود وفا (تقنية الفيديو).

ويواجه فريق الجونة، نظيره فريق الاتحاد السكندري اليوم الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويسعى فريق الجونة، لمواصلة نغمة انتصاراته بعد فوزه الأخير أمام فريق الاسماعيلي في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الدوري، والتي انتهت بهدفين مقابل لاشيء.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة جمعها من 3 انتصارات و6 تعادلات وتلقى 4 هزائم، بينما يحجز الجونة المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات بينما تلقى 7 خسائر.