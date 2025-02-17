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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفن جثة سيدة توفيت في حريق شقة سكنية بالعياط

ارشيفيه
ارشيفيه
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 صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها بحروق في حريق نشب داخل شقة سكنية بمركز شرطة العياط جنوب المحافظة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة العياط، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق والذي خلف إصابة ربة منزل والتي تم نقلها إلي المستشفي ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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