كاتب صحفي: مصر تعمل على تثبيت الهدنة وإحداث التوازن بشأن قضية تهجير الفلسطينيين

أكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت، أن السياسة الخارجية المصرية تتناول ثلاثة ملفات رئيسية منذ اتفاق الهدنة، وهي تثبيت الهدنة، واستمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، والسعي للوصول إلى حل سياسي، موضحا أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في هذه الاتجاهات.

وأشار خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الدولة المصرية لديها ملفات أخرى تتناولها، تتمثل في إحداث التوازن بشأن قضية التهجير، إلى جانب إعمار قطاع غزة، مؤكدًا أن الدولة المصرية وجهاز المخابرات العامة والخارجية المصرية يعملون في كل الاتجاهات لدعم القضية الفلسطينية.

وأوضح أن حجم الشاحنات المتجهه إلى قطاع غزة منذُ اتفاق الهدنة بلغ 7000 شاحنة، بالإضافة إلى 550 جريحًا، لافتًا إلى أن الدولة جهزت 10 آلاف سرير في عدد كبير من المستشفيات المصرية، مشيرًا إلى أنها واجهت تحديات كثيرة وتعنتًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، متابعًا: «الدولة المصرية بكامل طاقتها سواء على المستوى السياسي أو المستوى الإنساني».