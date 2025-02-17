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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس "الشيوخ": علينا ألا نكتفي بحصر عدد المصانع المتعثرة فقط بل مناقشة الأمر

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
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أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنه من الضروري أن يكون للمجلس دور في متابعة ملف تعثر المصانع لكونها عصب الصناعة، مضيفا: "علينا أن لا نكتفي بحصر عدد المصانع المتعثرة فقط بل مناقشة الأمر وعقد جلسات بشأنه بحضور متخصصين وخاصة وزارة الصناعة كمحاولة لدفع الأمر إلى الحل ". 

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلبات مناقشة عامة، بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات.

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