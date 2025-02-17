في جولته التفقدية.. مدير تعليم البحر الأحمر ينصح الطلاب بالمشاركة في الأنشطة

واصل سيد عبدالعزيز، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، زيارته لمدارس جنوب البلاد، حيث وصل إلى إدارة الشلاتين التعليمية.

وجاءت الجولة التفقدية تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

في بداية الزيارة، حضر وكيل وزارة التعليم، إلى جانب رئيس مدينة الشلاتين اللواء محمد البنا، طابور الصباح ومراسم تحية العلم في مدرسة اللواء حسن كامل للتعليم الأساسي.

وأعرب وكيل وزارة التعليم عن إعجابه بالطابور الصباحي وحب الطلاب وولائهم لوطنهم مصر.

توجه عبد العزيز وفريقه لمتابعة سير العملية التعليمية في فصول مدرسة اللواء سعد أبو ريدة الإعدادية الثانوية، ثم مدرسة السادات الابتدائية المشتركة. وقد قام بشرح بعض أجزاء المنهج خلال جولته بالفصول، مشجعًا الطلاب على الاجتهاد والمثابرة في الدراسة، مع التأكيد على أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة وتنمية مهاراتهم.

وفي ختام جولته، أكد وكيل وزارة التعليم أن الجنوب يحظى باهتمام خاص، وأن الرسالة التي يحملها الجميع هي ضرورة تحقيق أفضل النتائج من أجل إعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية.

وكانت الزيارة بحضور فايزة أحمد، مدير عام التعليم العام، ومحمد مسلم، مدير الشئون التنفيذية، وأشرف فرج الله، مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء، وعلي أبال، نائب مجلس أمناء الإدارة، وممدوح سعيد، مدير إدارة الشلاتين التعليمية.