التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها صعقًا بالكهرباء في بولاق الدكرور

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات لقيت مصرعها صعقًا بالكهرباء، أثناء لهوها داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

وتلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بمصرع طفلة صغيرة إثر تعرضها للصعق الكهربائي داخل مسكتها بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة الطفلة 3 سنوات، نتيجة ملامستها لمشترك كهربائي أثناء لهوها؛ ما أدى إلى تعرضها لصعق كهربائي تسبب في وفاتها في الحال.

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.