سيناريو التعامل مع الزلازل.. تواصل فعاليات تدريب صقر 146 بالأقصر| صور

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الثاني من التدريب العملى المشترك صقر (146) لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، والذي يستمر في خلال الفترة من 16 حتى 18 فبراير 2025.

التدريب

حضر فعاليات التدريب كلًا من، العميد محمد عبد المالك الخولي مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وأحمد وزيري السكرتير العام لمحافظة الاقصر، والعميد عمرو محمد مالك المستشار العسكري بالمحافظة، ومحسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري المديريات والأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة.

وتضمنت فعاليات اليوم، تقديم ملاحظات عن فاعليات اليوم الأول من التدريب وعرض للإجراءات العاجلة التي يتم اتخاذها لمواجهة الأزمات والكوراث المحتملة، ومهام هيئة الرعاية الصحية والإسعاف ومديرية الشئون الصحية والإدارة العامة للأزمات والكوارث مع استعراض الإمكانيات والمقومات الخاصة بكافة الجهات المشاركة.

كما شملت فعاليات اليوم الثاني من التدريب تنفيذ نماذج سيناريوهات منها التعامل مع تعرض محافظة الأقصر لزلزال بقوة 6.2 ريختر حيث تم التعامل الفوري مع الزلزال "السيناريو" لتلافي الخسائر ونقل الحالات المصابة بشكل عاجل، وفقاً للسيناريو بالتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية، كما تم تنظيم محاضرة عن الأمن السيبراني.

سكرتير الأقصر: الهدف من التدريب قياس مدى جاهزية المحافظة للتعامل مع أي حالات طارئة

وأفاد سكرتير عام محافظة الأقصر، أن الهدف من التدريب قياس مدى جاهزية القطاعات المختلفة بالمحافظة على التعامل مع أى حالات طارئة ، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية للاستغلال الأمثل للمعدات والإمكانات المتاحة لمواجهة أي أزمات وكوارث طارئة.

وأكد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، على حرص الدولة على الاستعداد الكامل للتعامل مع أي أزمة أو كارثة طبيعية حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث، وربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مشيرا إلى أن تلك التدريات تساهم في زيادة خبرات الأجهزة التنفيذية بالمحافظات على سبل التعامل مع الأزمات والكوارث المحتملة.

يأتي ذلك فى إطار التدريب العملى المشترك “صقر 146” لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، للوقوف على كيفية استغلال الإمكانيات المتاحة فى مواجهة الأزمات بالتنسيق بين جميع الجهات المشاركة ومن بينها القيادات التنفيذية والمحلية بالمحافظة - النجدة – المرور – الحماية المدنية – قوات الأمن – المسطحات المائية – الصحة – الإسعاف – الشباب والرياضة – التضامن الاجتماعي – التربية والتعليم – الطب البيطري – الطرق والكبارىي– الكهرباء – هيئة مياه الشرب والصرف الصحي – الأوقاف – المندوب الكنسي – المسطحات المائية – البيئة – المتحدث الإعلامي -الهلال الأحمر المصري).

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