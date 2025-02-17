"الصحة الحيوانية" ينظم 16 ندوة لدعم صغار المربيين والمزارعين بـ8 محافظات

أطلق معهد بحوث الصحة الحيوانية حملة توعية وإرشاد شاملة استهدفت طلبة المدارس والجامعات والمربين في مختلف قرى ومدن مصر، وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية الصحة الحيوانية وطرق الحفاظ عليها.

وجاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبإشراف الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية.

وشملت الندوات 8 محافظات هي: الشرقية، الوادي الجديد، الاسماعيلية، الغربية، دمياط، والمنصورة، البحيرة، وأسيوط وتم تنظيمها بالتعاون مع المراكز الإرشادية، والإرشاد الزراعي، والمدارس في عدد من قرى في المحافظات الثمانية. وركزت الندوات على عدة محاور رئيسية، منها: الأمراض الحيوانية الشائعة، وطرق الوقاية منها، سلامة الغذاء وكيفية التعامل الآمن مع الحيوانات.

كما تم تزويد المربين بالمهارات والمعارف اللازمة لتحسين إنتاجية حيواناتهم والحفاظ على صحتها، استهدفت الندوات صغار المربين، وربات البيوت، وطلبة الجامعات والمدارس، وشارك فيها أكثر من 350 شخصًا من الفئات المستهدفة في 16 قرية.

وتناولت الندوات التهاب الضرع بأنواعه وكيفية الوقاية والعلاج في الحيوانات الحلابة وآثاره الاقتصادية والأمراض الطفيلية المثبطة للمناعة في المزارع الحيوانية ومقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية وأهمية التحصينات لحيوانات المزرعة وكيفية تكوين عليقة متوازنة لتسمين العجول وسلامة وصحة اللحوم وتوعية بأهم الأمراض المشتركة التي تنتقل من خلال اللحوم والممارسات الصحية الجيدة في المنشات الغذائية GHP ومرض السعار و مدي اهمية التحصينات لانفلونزا الطيور وطرق الوقاية والعلاج.

بالإضافة إلى تقديم استشارات فنية في مجالي التغذية والعلاج، بهدف رفع الوعي المجتمعي وتغيير سلوكيات التعامل مع الحيوانات لتحسين ظروفها المعيشية.

وأكدت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، أن الندوات الإرشادية البيطرية في قرى مصر تمثل أداة هامة لتحقيق أهداف مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، وذلك من خلال تحسين الثروة الحيوانية، ودعم صغار المربين، ومكافحة الفقر، وتحسين الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنمية المستدامة.