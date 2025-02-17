ads
الإثنين 17 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نادي البنك الأهلي يتمنى الشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب

اللواء اشرف نصار
اللواء اشرف نصار والكابتن محمود الخطيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تقدم نادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار  وأعضاء مجلس الإدارة، بأحر التمنيات بالشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب، أسطورة الملاعب المصرية ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

جاءت هذه التمنيات في ظل الظروف الصحية التي يمر بها الكابتن محمود الخطيب، حيث أكد نادي البنك الاهلي  على الدور الكبير الذي يلعبه الخطيب في الحركة الرياضية المصرية، سواء كلاعب سابق أو كشخصية قيادية في إدارة النادي الأهلي.

محمود الخطيب، الذي يعتبر أحد أبرز الرموز الرياضية في مصر، تلقى العديد من رسائل الدعم والتمنيات بالشفاء من مختلف الأوساط الرياضية والشعبية عقب اعلانه ابتعاده عن ادارة النادي خلال حفل تدشين استاد الاهلي واستقبال كأس العالم للأندية فى مصر بسبب انشغاله فى تلك الفترة بعمل الفحوصات الطبية واخذ قسط من الراحة مبتعدا عن الضغط العصبي بسبب حالته الصحية

وتمنى نادي البنك الأهلي للكابتن محمود الخطيب العودة السريعة إلى ممارسة مهامه القيادية في النادي الأهلي.

نادي البنك الاهلي محمود الخطيب النادي الاهلي إدارة النادي الأهلي استاد الأهلي كأس العالم للأندية فحوصات مجلس إدارة النادي الأهلي حفل تدشين