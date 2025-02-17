نادي البنك الأهلي يتمنى الشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب

تقدم نادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار وأعضاء مجلس الإدارة، بأحر التمنيات بالشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب، أسطورة الملاعب المصرية ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

جاءت هذه التمنيات في ظل الظروف الصحية التي يمر بها الكابتن محمود الخطيب، حيث أكد نادي البنك الاهلي على الدور الكبير الذي يلعبه الخطيب في الحركة الرياضية المصرية، سواء كلاعب سابق أو كشخصية قيادية في إدارة النادي الأهلي.

محمود الخطيب، الذي يعتبر أحد أبرز الرموز الرياضية في مصر، تلقى العديد من رسائل الدعم والتمنيات بالشفاء من مختلف الأوساط الرياضية والشعبية عقب اعلانه ابتعاده عن ادارة النادي خلال حفل تدشين استاد الاهلي واستقبال كأس العالم للأندية فى مصر بسبب انشغاله فى تلك الفترة بعمل الفحوصات الطبية واخذ قسط من الراحة مبتعدا عن الضغط العصبي بسبب حالته الصحية

وتمنى نادي البنك الأهلي للكابتن محمود الخطيب العودة السريعة إلى ممارسة مهامه القيادية في النادي الأهلي.