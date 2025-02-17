وكيل تعليم الشرابية يتابع تطبيق التقييمات الصفية والواجبات المدرسية

قام طارق عبدالله وكيل إدارة الشرابية التعليمية، اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية لمدرسة بلال المشتركة الابتدائية لمتابعة انتظام سير الدراسة وفاعلية العملية التعليمية، تحت رعاية أشرف فرغلي مدير عام الإدارة.

وكان في استقبال وكيل إدارة الشرابية التعليمية، أشرف رمضان مدير المدرسة، حيث تفقد الفصول الدراسية، ومتابعة سير العملية التعليمية بشكل عام، كما اطمأن على مستوى تحصيل الطلاب الدراسي، وقد أشاد بمستوى الطلاب الأكاديمي متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق.

كما تابع وكيل الإدارة تطبيق القرارات المتعلقة بالتقييمات الصفية، والواجبات المدرسية، كما اطلع على السجلات المدرسية وتأكد من سير جميع الأعمال بشكل منتظم.

وفي ختام الزيارة، تقدم بالشكر العميق لمدير المدرسة وفريق العمل على جهودهم المتميزة، وحسن انتظام اليوم الدراسي، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتوفيق.