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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إسرائيل تنفذ عملية اغتيال في لبنان وتنتهك اتفاق وقف إطلاق النار مجددًا

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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قال أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إنّ هناك مسيرة إسرائيلية قامت بإطلاق صاروخ على سيارة بالقرب من الملعب البلدي في مدخل مدينة صيدا من جهة العاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى اشتعال النيران في السيارة، وحاليًا، تحاول فرق الإطفاء والإغاثة السيطرة على النيران لمعرفة وتحديد حجم الخسائر.  

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أنّ هذه أول عملية ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الطريقة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن استهداف سيارة في مدينة صيدا تعتبر عملية اغتيال بعد عملية مشابهة نفذها الاحتلال أول أمس باستهداف سيارة لكنها كانت خارج نطاق صيدا، في قضاء النبطية وأسفر عن سقوط شهيدين وعدد من الجرحى.      

وتابع: «هذا انتهاك جديد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، إضافة إلى دخول منطقة صيدا حيز العمليات التي ينفذها الاحتلال، إذ يواصل عمليات الاستهداف والتفخيخ والتفجير»، لافتا إلى أنه بالأمس كانت هناك سلسلة غارات عنيفة نفذها الاحتلال على البقاع شرقي الدولة اللبنانية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل لبنان