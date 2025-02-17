تعليم دمياط تحصد المراكز الأولى في مسابقة التوعية بالمواطنة الرقمية على مستوى الجمهورية

حققت مديرية التربية والتعليــم بمحافظة دمياط، المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقة "التوعية بالمواطنة الرقمية ومخاطر الإنترنت".

أقيمت المسابقة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني) ومنظمة اليونيسيف.

شارك في المسابقة عشرة طلاب من مختلف المراحل التعليمية بدمياط، تنافسوا مع 288 طالبًا على مستوى الجمهورية.

وقد أسفرت النتائج عن فوز الطالب أسر محمد عبد الحليم نعناع من إدارة فارسكور التعليمية، مدرسة الشهيد إسماعيل فهمي الابتدائية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في محور تصميم البوستر التوعوي.

كما فاز الطالب عمر إيهاب عاطف عبد الحميد بلح من إدارة كفر البطيخ، مدرسة كفر البطيخ الثانوية المشتركة، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في محور تصميم اللعبة التعليمية.

وهنأ ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عادل شميس، مدير مركز التطوير التكنولوجي بدمياط، والشربيني السيد الشربيني، منسق عام تدريب اليونيسيف بدمياط، وللطلاب الفائزين الذين أظهروا تميزًا وإبداعًا، وقدموا نموذجًا يحتذى به في الإصرار والجد والمثابرة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأكد عمارة أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة من قبل الإدارت التعليمية والمدارس والموجهين في تنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على الإبداع والابتكار.