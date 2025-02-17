برامج إرشادية مكثفة لدعم التنمية الزراعية المستدامة في كفر الشيخ

كثفت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، برئاسة الدكتورة أمل إسماعيل سعد، جهودها لدعم التنمية الزراعية المستدامة في محافظة كفر الشيخ.

شملت هذه الجهود تنفيذ برامج إرشادية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف رفع قدرات الأخصائيين والمرشدين الزراعيين، وذلك من خلال دورات تدريبية في مركز الدعم الإعلامي بالإسماعيلية، وإعداد كوادر متخصصة في الإرشاد الرقمي.

في إطار الحملة القومية لمحصول القمح للموسم الحالي، تم تنفيذ 51 حقلاً إرشاديًا بمساحة إجمالية بلغت 52 فدانًا، موزعة بين 43 حقلاً في الأراضي القديمة و8 حقول في الأراضي الجديدة، مع تقديم التقاوي مجانًا للمزارعين كخدمة إرشادية. كما تم عقد 6 ندوات إرشادية و3 أيام حقلية لزيادة وعي المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية.

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، تم تنفيذ يومين تدريبيين، وإنشاء 70 تجميعة إرشادية بمساحة تقارب 405 أفدنة، مع تقديم خدمة تسوية الأرض بالليزر مجانًا، بهدف تحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز إنتاجية المحاصيل.

تأتي هذه الجهود بناءً على توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي.

وفي اطار فاعليات مشروع ترشيد استخدام المياه في الانشطة الزراعية لمحصول القمح فقد تم تنفيذ يومي تدريبي من خلال مشروع ترشيد استخدام المياه في الانشطة الزراعية.

وتم عمل 70 تجميعه ارشادية بمساحة حوالي 405 فدان تم تسوية الارض بالليزر مجاناً كخدمة ارشادية بهدف توجيه المزارعين نحو أفضل الممارسات الزراعية.

كما تم تنفيذ 5 ايام حقل, تم تنفيذ 5 ندوات ارشادية ولتحسين إنتاجية المحاصيل عن طريق تقديم توصيات فنية مبنية على أحدث الأبحاث الزراعية ، وتشجيعهم على استخدام الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية , تم تنفيذ 20 ندوة ارشادية , 9 ايام حقل ’ وعدد 40 مدرسة حقلية , بجميع نواحي المحافظة لتوعية المزارعين بالأصناف الموصي بها والتوصيات الفنية بدءاً من اعداد الارض للزراعة من خدمة وزراعة ومن الجدير بالذكر فقد بلغت المساحة المنزرعة لمحصول القمح في المحافظة 235519 فدان، ويتم عمل لقاء دورية مع اخصائي القمح بالمراكز لمعرفة اهم المشاكل التي تواجه المحصول والعمل علي حلها من خلال الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.

أما بالنسبة لمحصول بنجر السكر فقد تم تنفيذ يوم تدريب اخصائي ومرشد و تنفيذ 9 ايام حقل لمحصول بنجر السكر بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية , اما بالنسبة لمشروع تطوير الري الحقلي فقد تم تنفيذ عدد " 16 " ندوة عن تطهير المساقي والمراوي مشروع تطوير الري الحقلي , حيث تم تنفيذ 2 ندوة للحشائش الشتوية، وبالنسبة لمحصول البصل فقد تم تنفيذ 2 يوم حقل بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية، اما بالنسبة للتكثيف المحصولي فقد تم تنفيذ 4 ايام حقل،وفي مجال الثقافة السكانية بالمراكز الارشادية فقد تم تنفيذ 168 ندوة ارشادية، اما بالنسبة للقوافل الارشادية فقد تم تنفيذ عدد 18 مدرسة قافلة زراعية بمعدل 3 قوافل شهرياً بالتعاون مع كلية الزراعة والطب البيطري.

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