"تعليم بورسعيد" توجه بتطبيق التقييمات في موعدها

تفقد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، مدرستي بورسعيد الرسمية للغات ومحمد فريد الابتدائية، في إطار سلسة الجولات التفقدية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة.

وأشاد مدير المديرية بانتظام العملية التعليمية، خلال جولته التي بدأها بتفقد مدرسة بورسعيد الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق التعليمية والبالغ عدد فصولها 70 فصلا دراسيا بإجمالي عدد 3100 طالب وطالبة للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، مثنيا على الجهود المبذولة من إدارة المدرسة تحت قيادة منى البهنساوي.

وتابع “الغرباوي” انتظام العملية التعليمية بمدرسة محمد فريد الابتدائية التابعة لإدارة الزهور التعليمية والتي تخدم 318 طالبًا وطالبة بإجمالي 8 فصول دراسية، بحضور هنيدة إبراهيم مدير المدرسة، مشددا على ضرورة الاهتمام بتطبيق التقييمات في موعدها بصورة دورية ومتابعة سجل الضعاف خاصة لمشرفي مادة اللغة العربية.

وجاء ذلك بحضور الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، وأميرة عبد اللطيف مدير عام إدارة الزهور التعليمية، ورائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.



