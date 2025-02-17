سكرتير بني سويف يتفقد سير العمل بملف التصالح خلال زيارته للمركز التكنولوجي

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، سير العمل في منظومة التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وذلك بحضور علي يوسف رئيس المدينة، مهندسة مها أبوبكر، من اللجنة التنسيقية بديوان عام المحافظة، ومسؤولو المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية.

وتابع السكرتير العام المساعد سير العمل ومدى التزام المواطنين بإجراءات التصالح، كما تم التحقق من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز، بما في ذلك سرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين خلال عملية التقديم.

كما استمع إلى استفسارات المواطنين الذين تصادف تواجدهم في المركز، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح ووفق التعديلات التي تم إقرارها مؤخرا باللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023.

كما لفت السكرتير العام المساعد إلى تعليمات المحافظ د.محمد هاني غنيم، بتسهيل إجراءات التصالح على المخالفات وفقًا للقانون، وضرورة استكمال كافة الملفات بشكل دقيق، مؤكداً ضرورة بذل المزيد من الجهد لتسهيل الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الأداء في هذا الملف.