مديرية أمن الإسكندرية تنفذ حملة مكبرة على النباشين بشوارع حي العامرية

قام قسم شرطة البيئة والمسطحات والجهات الأمنية المعاونة بمحافظة الإسكندرية، في إطار سلسلة الحملات الأمنية التي تنفذها مديرية الأمن بالتعاون مع الجهات المعنية وشركة نهضة مصر، بتنفيذ حمله مكبرة علي النباشين المتواجدين بشوارع حي العامرية.

وقام القسم برئاسة العقيد هشام عبد الباعث مأمور القسم والمقدم هيثم الشيخ وكيل القسم والرائد محمد بريك معاون القسم والقوة المرافقة لهم و الرائد محمد الصيره من ضباط إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بالتعامل مع النقاط الخاصة بنبش وتجميع المخلفات.

وقد تم التعامل مع المخالفين و التحفظ علي مخلفات القمامة التي بحيازتهم ونقلها إلي سيارات الشركة و تنظيف هذه الأماكن من خلال عمال الشركة و نقل المخلفات للتخلص الآمن منها بالمدفن الصحي وعدم القائها بالشوارع والميادين العامة و كذلك للحد من أي مضايقات لعمال النظافة اثناء أداء مهمتهم الوطنية في نظافة المدينة.

بالإضافة إلي الاستجابة لشكاوي المواطنين من هذه الفئة التي تقوم بوضع المخلفات الخاصة بها بمداخل الشوارع العامة و المنازل مما يرتيب عليه الأضرار بالصحة العامة للمواطنين وانتشار الحشرات والافات الضارة.

وقد وجه العديد من السكان و الأهالي بالمنطقة الشكر لكافة الجهات المشاركة بالحملة لحمايتهم من هذه العناصر التي تضر بصحتهم و صحة صغارهم وفتح الطرق أمام بيوتهم حيث كان يوجد إعاقة مرورية بالعديد من الأماكن.

وأضاف احمد شحاتة مدير المركز الإعلامي أن توجيهات إدارة الشركة برئاسة المحاسب حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، التعاون التام مع أجهزة الدولة الأمنية في هذه الحملات مستمرة و ذلك للحد من الظاهر بالإسكندرية وحمايه لعمال النظافة والمواطنين وللسلامة والصحة العامة ، كما أضاف إمام أن الأجهزة الأمنية بالإسكندرية تتعاون بشكل مكثف في الحفاظ على البيئة والصحة العامة وسلامة المواطنين.

وجاء ذلك بناء على توجيهات اللواء حسن عطية مدير الأمن واللواء محمد عماره الحكمدار العام و تكليفات اللواء محسن عبيدو مساعد المدير للوحدات، بالاستجابة و التخفيف عن كاهل المواطن السكندري و معاونة شركة نهضة مصر للنظافة في أداء مهمتها القومية .