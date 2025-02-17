يلا تستعرض تحولها إلى مجموعة تكنولوجية في مؤتمر WN

الإثنين 17/فبراير/2025 - 01:49 م

شاركت مجموعة يلا، أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمدرجة في بورصة نيويورك، في مؤتمر WN، الحدث الذي جمع قادة صناعة الألعاب والتكنولوجيا.

أقيم المؤتمر يومي 11 و12 فبراير 2025 بالتعاون مع مبادرة "أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية"، حيث شهد نقاشات حول استراتيجيات نمو السوق، أحدث تطورات الألعاب، وابتكارات "ويب 3".

خلال المؤتمر، ألقى صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا، كلمة رئيسية استعرض فيها رحلة المجموعة من شركة ناشئة إلى كيان تكنولوجي عالمي برأسمال يتجاوز مليار دولار أمريكي.

وأكد أن "يلا" واصلت تحقيق نمو مستدام في الإيرادات وتفاعل المستخدمين منذ إدراجها في بورصة نيويورك عام 2020، حيث سجلت أكثر من 40 مليون مستخدم نشط شهريًا حتى الربع الثالث من 2024، بمتوسط استخدام يومي يتجاوز 5 ساعات لكل مستخدم، وبلغ عدد المشتركين في النسخ المدفوعة 12 مليون مستخدم.

ماليًا، أشار إسماعيل إلى أن المجموعة حققت إيرادات بلغت 318.9 مليون دولار في عام 2023، فيما تجاوزت الإيرادات 88 مليون دولار في الربع الثالث من 2024، مع هامش صافي ربح يفوق 44%، مما يعكس قوة أدائها المالي واستدامة نموها.

ونجح تطبيق "يلا لودو" في تصدّر قائمة التطبيقات الأعلى تحقيقًا للإيرادات ضمن الألعاب اللوحية للهواتف المحمولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متفوقًا على منافسين عالميين مثل "لودو كينغ" و"لودو ستار".

واحتل التطبيق المرتبة الأولى على متجري iOS وGoogle Play في المنطقة، والثانية عالميًا، مستفيدًا من تصميم مخصص يلبي احتياجات المستخدمين المحليين، تجربة خالية من الإعلانات، وميزة الدردشة الصوتية الفورية.

وأكد إسماعيل التزام مجموعة يلا بمواصلة تطوير حلول رقمية مبتكرة، وتعزيز تجربة المستخدمين، والتوسع في قطاعي التواصل الاجتماعي والألعاب الرقمية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتمتلك مجموعة يلا المحدودة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تشتهر بتطبيقاتها المتنوعة مثل: "يلا": منصة تواصل صوتي مستوحاة من المجالس العربية التقليدية.

"يلا لودو": لعبة لوحية تفاعلية مع ميزة الدردشة الصوتية. "يلا شات": تطبيق مراسلة مخصص لمستخدمي المنطقة.

"WeMuslim": تطبيق يستهدف المستخدمين العرب بميزات تتماشى مع ثقافتهم.

"يلا بالوت" و"101 أوكي يلا": ألعاب كلاسيكية رقمية.

كما أطلقت المجموعة "يلا جيمز ليميتد" لتطوير ألعاب الميدكور والهاردكور، ووسّعت نطاقها عالميًا عبر تطبيق "يلا بارتيشز" الموجه لأسواق أمريكا الجنوبية.