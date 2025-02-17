"دار الصحافة الفاتيكانية": البابا فرنسيس يتلقى العلاج ويخصص وقته للصلاة

قال ماتيو بروني مدير دار الصحافة الفاتيكانية، إن البابا فرنسيس يواصل تلقي العلاج، ويخصص وقته خلال فترة الراحة هذه للصلاة وقراءة الصحف، وهو ما يفعله عادة في مثل هذه الظروف.

وأضاف “بروني” حسب ما نشرته الصفحة الرسمية للفاتيكان، اليوم ان البابا فرنسيس عبر في تغريدة نشرها أمس، عن شكره لكل من يقف إلى جانبه ويذكره في صلواته.

وتابع “بروني” : قد شهد يوم أمس زيارة عشرات من المؤمنين الإيطاليين والأجانب إلى المستشفى في روما، حيث وقفوا أمام تمثال البابا يوحنا بولس الثاني تعبيراً عن تضامنهم مع البابا فرنسيس. هؤلاء الأشخاص عبروا عن دعمهم وصلاواتهم من أجل شفائه، معربين عن أملهم في رؤيته يطل من نافذة غرفته الساعة الثانية عشرة ظهراً لتلاوة صلاة التبشير الملائكي.

من جهة أخرى، تلقى البابا فرنسيس العديد من رسائل التعاطف والدعوات بالشفاء العاجل من مختلف أنحاء العالم يوم أمس الأحد.