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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام إسرائيلي: الجيش سيبقى في 5 مواقع داخل لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي" أن الجيش سيبقى في 5 مواقع داخل لبنان.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، قد صرح في وقت سابق نن اليوم،ات الجيش اللبناني مسؤول عن حماية الحدود، ويعمل دبلوماسيا لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة، مؤكدا أنه لن يقبل أن يبقى إسرائيلي واحد على الأراضي اللبنانية.

وأضاف «عون»، إنه لا خوف من فتنة طائفية في لبنان، أو انقسام في صفوف الجيش، وعلى إسرائيل احترام اتفاق 27 نوفمبر، والانسحاب من لبنان بشكل كامل، وأن الولايات المتحدة، وفرنسا، تعملان على ضمان انسحاب إسرائيل من لبنان.

لبنان الحدود اللبنانية - الإسرائيلية جيش الاحتلال الإسرائيلي