إعلام إسرائيلي: الجيش سيبقى في 5 مواقع داخل لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي" أن الجيش سيبقى في 5 مواقع داخل لبنان.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، قد صرح في وقت سابق نن اليوم،ات الجيش اللبناني مسؤول عن حماية الحدود، ويعمل دبلوماسيا لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة، مؤكدا أنه لن يقبل أن يبقى إسرائيلي واحد على الأراضي اللبنانية.

وأضاف «عون»، إنه لا خوف من فتنة طائفية في لبنان، أو انقسام في صفوف الجيش، وعلى إسرائيل احترام اتفاق 27 نوفمبر، والانسحاب من لبنان بشكل كامل، وأن الولايات المتحدة، وفرنسا، تعملان على ضمان انسحاب إسرائيل من لبنان.