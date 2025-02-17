رئيس الجامعة المصرية اليابانية يستقبل السفير الياباني فوميو إيواي

استقبل الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا السفير فوميو إيواي، سفير دولة اليابان لدى القاهرة فى أول زيارة له للجامعة وبرفقته وفد رفيع المستوى من السفارة اليابانية وذلك بمقر الجامعة الرئيسى بمدينة برج العرب الجديدة.



صرح الدكتور عمرو عدلى بانه قد ناقش خلال اجتماع رسمى مع السفير إيواي أوجه التعاون البحثي والأكاديمي مع الجامعات اليابانية والجايكا ، وذلك بحضور الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم ومستشارى مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) للجامعة.

أشاد رئيس الجامعة بأهمية هذه الزيارة كخطوة جديدة في إطار تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين ، بما يضمن استمرار التقدم في مجالي التعليم والبحث العلمي مؤكدا التزام الجامعة بتعزيز الشراكات الدولية، مشددا على دور الجامعة المصرية اليابانية كمركز للتميز في البحث العلمى والتعليم ودعم الصناعة.

اشار الدكتور عمرو عدلي الى أهمية التجربة الثقافية المباشرة في تحقيق فهم أعمق بين الشعوب، موضحا أن تبادل الثقافات يساهم في بناء علاقات قوية ومستدامة.

عقب الاجتماع، قام السفير اليابانى و الوفد المرافق بجولة في الحرم الجامعي الرئيسي زاروا خلالها مركز الدكتورأحمد الجوهري للتميز البحثي للجامعة الذي يضم عدد كبير و مميز من المعامل وزيارة مكتبة السفيرة فايزة ابو النجا المركزية ومتجر الهدايا الخاص بالجامعة.



كما التقى الوفد الياباني بعدد من طلاب مبادرة TICAD، وهي مبادرة تدعم تنمية القارة الأفريقية، بالإضافة إلى أساتذة اللغة اليابانية، حيث أكد اللقاء على أهمية تبادل الثقافات وتعزيز التعليم اللغوي بين مصر واليابان. كما عقد الوفد اجتماعًا مع ممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الحالي والمستقبلي بين الجامعة واليابان.