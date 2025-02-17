"تعليم بني سويف" توجه بتحميل المناهج الإلكترونية والتفاعلية من موقع الوزارة

واصلت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف جولاتها الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

تفقدت الهواري صباح اليوم مدرستي الشهيد طه الساعي الاعدادية بنات ومحمد فريد الاعدادية بنات التابعتين لإدارة ناصر التعليمية يرافقها نبيل حميد مدير إدارة ناصر ونادي محمد حسين وكيل الإدارة.

وخلال الجولة تفقدت عددا من الفصول الدراسية وقاعات الأنشطة ومعامل الأوساط والمكتبة.

واطمأنت وكيل الوزارة على تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة بشأن معدلات الكثافة الطلابية داخل الفصول، وجداول الحصص وقوائم الفصول ونسب الحضور والغياب للطلاب.

واطلعت وكيل الوزارة على كراسة الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية.

كما تابعت وكيل الوزارة جانبا من سير الحصص الدراسية ، والاستماع لشرح بعض الدروس.

كما أجرت وكيل الوزارة حوارًا مع الطالبات فيما يتلقونه من مادة تعليمية، موجهة بضرورة الاستفادة من القنوات التعليمية ولا سيما قنوات مدرستنا ( 1، 2،3).

كما وجهت وكيل الوزارة بضرورة تحميل جميع المناهج الإإلكترونية والتفاعلية من الموقع الرسمي الخاص بالوزارة وإتاحتها لجميع الطلاب.

وأكدت وكيل الوزارة متابعة تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا وبالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم.