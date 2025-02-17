محافظ السويس يفتتح معرض "أهلا رمضان" بحي الأربعين

افتتح اللواء طارق حامد محافظ السويس، معرض أهلا رمضان بحى الأربعين، اليوم الإثنين ، بمشاركة الغرفة التجارية بتخفضيات تصل إلى 30% .

رافق محافظ السويس ، الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس و عارف البركاوي رئيس حى الاربعين و مديري المديريات ورؤساء الأحياء.

وتفقد اللواء طارق حامد ، منافذ بيع المنتجات المواد الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين ، وأشاد بتنظيم الغرفة التجارية للمعرض .

وشدد محافظ السويس ، على مسئولي الغرفة التجارية بضرورة المتابعة اليومية للمنافذ لتأكد من عدم تغيير الاسعار و مدى جودة و صلاحية المنتجات المقدمة للمواطنين، وزيادة الكمية المعروضة والاصناف فى الأماكن لبيع الياميش و التمور .

كما طالب محافظ السويس مديري الطب البيطرى من مديرية الطب البيطرى بالسويس برئاسة الدكتور حمدي سلام ، بمتابعة اليومية للمنافذ اللحوم والدواجن داخل المعرض .