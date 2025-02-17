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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ السويس يفتتح معرض "أهلا رمضان" بحي الأربعين

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افتتح اللواء طارق حامد محافظ السويس، معرض أهلا رمضان بحى الأربعين، اليوم الإثنين ، بمشاركة الغرفة التجارية بتخفضيات تصل إلى 30% .

رافق محافظ السويس ، الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس و عارف البركاوي رئيس حى الاربعين و مديري المديريات ورؤساء الأحياء.

وتفقد اللواء طارق حامد ، منافذ بيع المنتجات المواد الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين ، وأشاد بتنظيم الغرفة التجارية للمعرض .

وشدد محافظ السويس ، على مسئولي الغرفة التجارية بضرورة المتابعة اليومية للمنافذ لتأكد من عدم تغيير الاسعار و مدى جودة و صلاحية المنتجات المقدمة للمواطنين، وزيادة الكمية المعروضة والاصناف فى الأماكن لبيع الياميش و التمور .

كما طالب محافظ السويس مديري الطب البيطرى من مديرية الطب البيطرى بالسويس برئاسة الدكتور حمدي سلام ، بمتابعة اليومية للمنافذ اللحوم والدواجن داخل المعرض .

 

اسعار مخفضة الغرفة التجارية المقدمة للمواطنين حى الأربعين رئيس الغرفة التجارية رئيس حى الأربعين مديرية الطب البيطري محافظ السويس