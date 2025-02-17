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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة منتخب الكرة النسائية تغادر إلى رواندا للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا

أحمد رمضان المدير
أحمد رمضان المدير الفني لمنتخب السيدات
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تغادر بعثة المنتخب الوطني للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان جاد المدير الفني للمنتخب، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساء، إلى رواندا للاستعداد لمواجهة المنتخب الرواندي في مباراة الذهاب بالدور الأول لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وكان قد اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة النسائية بقيادة احمد رمضان، 21 لاعبة للسفر إلى العاصمة الرواندية كيجالى.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الجمعة المقبل بملعب كيجالي بيليه المغطى بالنجيل الصناعي.

ويضم منتخب الكرة النسائية كلا من : منار السيد هاني ، أميرة محمد عبد الحميد محمد، عهد طارق جميل ،  ياسمين محمد عبد العزيز ، مينا عزت عبد الحميد ، مروة توفيق أحمد ،حبيبة عصام محمد حافظ ، كنزي مجدي عزيز ،فرح سمير علي ، حبيبة وليد مختار ، مهيرة علي محمد ، ندى عماد عواد ، يارا صبري بسيوني ، هالة مصطفى موسى ،  نور عبد الواحد السيد ، ثريا أشرف عبد الله ، نورا خالد محمد ، رودينا عبد الرسول يحيى محمد ،  إيمان حسن عبد الرحيم ، نهى طارق سيد صابر  ،حبيبة عماد صبري.

ويترأس البعثة الدكتورة إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد.

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