ads
الإثنين 17 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

النائب علي مهران: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة سيسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب

الدكتور علي مهران
الدكتور علي مهران عضو مجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال النائب الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، إن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يمثل خطوة حيوية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.

وأوضح "مهران" خلال كلمتة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن المصانع المتعثرة تشكل ركيزة مهمة في خطة الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات الاستراتيجية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تشغيل هذه المصانع من جديد سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، مما يساعد على خفض معدلات البطالة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. كما سيعزز من عملية توطين الصناعات الواعدة التي تسعى الدولة إلى دعمها بما يتوافق مع رؤية مصر 2030

وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن الحكومة أعلنت في أكثر من مناسبة التزامها بدعم الصناعة الوطنية، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى أن العديد من المصانع ما زالت متعثرة وتعاني من مشاكل تمويلية وتقنية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع خطة واضحة وشاملة لإعادة تأهيل هذه المصانع وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لها لتتمكن من استعادة نشاطها.

الدكتور علي مهران مجلس الشيوخ المصانع المتعثرة التنمية الصناعية الإنتاج المحلى الاقتصاد المصري التحديات العالمية الجلسة العامة