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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الأربعاء.. انطلاق فعاليات أكبر قافلة طبية شاملة بالأقصر بالمجان

100 مليون صحة
100 مليون صحة
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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر، تنظيم أكبر قافلة طبية شاملة للنساء والرجال بالمجان، والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان والمبادرات الرئاسية للصحة العامة، تحت رعاية نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان أ.د. خالد عبد الغفار، والمهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر.

تفاصيل المبادرة

وأوضحت المديرية، أن القافلة تستهدف الكشف المبكر لأورام الثدي وعنق الرحم للنساء، وكشف مبكر لأورام البروستاتا للرجال، والكشف مبكر عن أورام الرئة والقولون والأمراض المزمنة للضغط والسكر للرجال والنساء، وذلك ضمن فعاليات مبادرة " ١٠٠ مليون صحة".

لأول مرة بالأقصر.. تطعيم ضد سرطان عنق الرحم للفتيات من سن ٩ إلي ٢٠ عامًا

وأشارت مديرية الصحة إلى أنه لأول مرة بالأقصر، سيكون متاح تطعيم ضد سرطان عنق الرحم للفتيات من سن ٩ إلي ٢٠ عامًا، مع توافر العيادات المتنقلة بكافة الإمكانيات من أشعة وكشف.

وتقام فعاليات المبادرة، بدءًا من يوم الأربعاء الموافق ١٩ فبراير إلى الجمعة الموافق  ٢٠ فبراير الجاري في ساحة مسجد الشبان المسلمين بجوار طريق الكباش، أما مواعيد القافلة يومي الأربعاء والخميس يبدأ العمل في تمام الساعة ١١ صباحا حتي الساعة ٥ عصرا ، ويوم الجمعة يبدأ العمل في تمام الساعة ١١ صباحا حتي الساعة ٣ ظهرا.

القافلة الطبية (1)
القافلة الطبية (1)
القافلة الطبية (4)
القافلة الطبية (4)
القافلة الطبية (3)
القافلة الطبية (3)
القافلة الطبية (2)
القافلة الطبية (2)
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