محافظ الجيزة يتابع إجراءات التعامل مع حادث انهيار عقار بشارع الحمول بكرداسة

تلقت محافظة الجيزة من خلال مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة بلاغاً من النجدة في تمام الساعة الخامسة صباح اليوم الاثنين الموافق ١٧ فبراير ٢٠٢٥ يفيد بانهيار عقار مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار بشارع الحمول بمدينة كرداسة مما أدي إلي وفاة ١٠ مواطنين وإصابة ٣ آخرين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه فور تلقي البلاغ انتقلت علي الفور أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في مدينة كرداسة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وفرق الانقاذ وفرع الإسعاف وشركات المرافق للتعامل الفوري مع الحادث والحفاظ علي سلامة المواطنين.

وقد وجه محافظ الجيزة بسرعة إخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار لحين فحصهم من خلال لجنة المنشأت الآيلة للسقوط للتأكد من السلامة الإنشائية لهم حفاظا علي آمن وسلامة المواطنين.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر المتوفين والمصابين.

كما وجه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين حيث تم نقلهم الي مستشفي الشيخ زايد التخصصي للاطمئنان على حالتهم الصحية حتى تماثلهم للشفاء.

ويتقدم محافظ الجيزة بخالص التعازي لأسر المتوفين داعيآ الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان مع تقديم خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وتقوم حاليا الاجهزة الأمنية والأدلة الجنائية بفحص الاسباب وراء انهيار المبنى.