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الإثنين 17 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة مهندس بتهمة قتل والديه وشقيقه لجلسة 20 إبريل المقبل

ارشيفية
ارشيفية
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اجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال السمري، اليوم الاثنين، محاكمة متهم بقتل والديه وشقيقه وصديقه، داخل منزلهم بمنطقة حدائق المعادي، بسبب خلافات على الميراث لجلسة 20 إبريل المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح وعادل الغويط وسكرتارية وليد عبدالجواد.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل مهندسا وأقدم على إنهاء حياة 4 أشخاص من أسرته وصديق،  بسبب خلافات بينهم على الميراث.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم ارتكب مذبحة وقتل أفراد عائلته، بسبب خلافات، وتم إحالته إلى المحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات.

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