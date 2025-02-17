وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية

تفقد محمد بدر وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، المدرسة المصرية اليابانية بالحي الرابع بمدينة بني سويف، حيث كان في استقباله الدكتور محمد حمدون مدير المدرسة والدكتور مصطفى أبو اليزيد، المدرب والمتابع لأنشطة "توكاتسو" بوحدة المدارس المصرية اليابانية.

وجاءت الجولة التفقدية في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبتوجيهات من الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف بتكثيف المتابعة الميدانية للمدارس، للاطمئنان على سير العملية التعليمية في جميع أنحاء المحافظة،

وخلال الزيارة، تفقد وكيل المديرية قاعات رياض الأطفال، الفصول الدراسية، قاعات الأنشطة والمعامل. كما تابع سير العملية التعليمية ونظام اليوم الدراسي الذي يتضمن الأنشطة اليابانية مثل (استقبال الصباح، اجتماع الصباح، ريادة يومية، نشاط التنظيف، اجتماع نهاية اليوم، نشاط مجلس الفصل، نشاط المناقشة التوجيهية، أنشطة التعلم من خلال اللعب).

كما اطلع على تدريب التلاميذ على المهارات الحياتية، بما يساهم في تقديم نظام تعليمي شامل يركز على تنمية مختلف جوانب شخصية الطالب.