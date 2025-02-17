ads
الإثنين 17 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تشريح جثة شخص عثر عليه مقتولًا أعلى نفق بالشرابية

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة الشرابية ،بتشريح جثة شخص عثر عليه مقتولًا وملقي أعلى نفق أحمد بدوي بـمنطقة الشرابية لبيان الاسباب وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.  


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص مقتولًا وملقاة أعلى نفق أحمد بدوي القادم من رمسيس إتجاه غمرة بدائرة قسم شرطة الشرابية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة شخص بها طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.


ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعداد تقرير الصفة التشريحية التحفظ على كاميرات المراقبة التحفظ علي الاهالي إجراء التحريات الشرابية الصفة التشريحية العثور على جثة شخص العثور على جثة المباحث الجنائية النيابة العامة بمنطقة الشرابية تقرير الصفة التشريحية تشريح جثة شخص جثة شخص جثة شخص مقتول غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قسم شرطة الشرابية كاميرات المراقبة نيابة الشرابية منطقة الشرابية