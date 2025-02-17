الرئيس اللبناني: لن أقبل أن يبقى إسرائيلي واحد على أراضنا

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن الجيش اللبناني مسؤول عن حماية الحدود، وهو جاهز لهذه المهمة، ونعمل دبلوماسيا لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة، ولن أقبل أن يبقى إسرائيلي واحد على الأراضي اللبنانية.

وأضاف «عون»، خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إنه لا خوف من فتنة طائفية في لبنان، أو انقسام في صفوف الجيش، وعلى إسرائيل احترام اتفاق 27 نوفمبر، والانسحاب من لبنان بشكل كامل، وأن الولايات المتحدة، وفرنسا، تعملان على ضمان انسحاب إسرائيل من لبنان.

وتابع الرئيس اللبناني: «لبنان لم يعد يحتمل حربا جديدة، والجيش جاهز للتمركز في قرى وبلدات الجنوب».