المشدد 10 سنوات لعاطل في تزوير وثائق الزواج والطلاق والشهادات الصحية بعين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10سنوات في تزوير المحررات الرسمية بمنطقة عين شمس .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة قيام احد الأشخاص له معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية من وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية عن طريق وإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي ، والترويج لنفسه بقصد الإستفادة المادية.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي وثائق الزواج والطلاق وإخطارات أكلاشيه لافتة إعلانية 2 هاتف محمول بفحصهما فنيا تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.