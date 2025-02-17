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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كاتب صحفي: مصر حريصة على إمداد المواطن بمعلومات صحيحة لتفادي الشائعات

الكاتب الصحفي جميل
الكاتب الصحفي جميل عفيفي
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قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، إنّ مصر من أهم الدول التي يُشن عليها الشائعات، لأسباب كثيرة سواء موقعها أو قدرتها على القضاء على مخططات عديدة في الشرق الأوسط، موضحا أنه في عام 2017 أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل تخرج الكليات العكسرية أن مصر تعرضت لـ21 ألف شائعة في 3 أشهر، وفي الوقت الحالي تزيد الشائعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه كلما زادت الدولة المصرية قوة وثبات وتحسن في كل المجالات كلما زادت الشائعات بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن مصادر الشائعات تتمثل في الجماعات الإرهابية واللجان الإلكترونية، لذا تبذل الدولة قصاري جهدها لوقف ونفي الشائعات ومواجهتها عن طريق إعلان كافة التفاصيل وإمداد الحكومة المواطن بكل المعلومات الصحيحة في كل الاتجاهات.

وتابع: «مواقع التواصل الاجتماعي تمثل أكثر خطورة في نقل الشائعات، بالتالي يجب على المواطن أن يكون لديه الوعي الكافي أن الشائعات تصدر في وقت الأزمات».

الشرق الأوسط الشائعات الجامعات الإرهابية