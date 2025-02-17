ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالزقازيق

شَنت الرقابة التموينية بمديرية التموين بالشرقية حملة مكبرة بدائرة مركز الزقازيق برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية ومحمد قوره وحاتم راضي المفتشون بالمديرية ، للمرور على المحال التجارية والمخابز ، وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة نصف نقل محمله ب 40 شيكارة دقيق بلدي إستخراج 87,5% بإجمالي 2 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء ، وبدون فواتير تدل على مصدره وعليه تم التحفظ على المضبوطات.

وتم تحرير المحضر رقم 3352 جنح مركز الزقازيق.

ومن جانبه، كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.