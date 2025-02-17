أول رد من جاي زي على إسقاط دعوى الاغتصاب ضده

رد جاي زي على إسقاط دعوى قضائية تتهمه هو وشون “ديدي” كومبس بالاغتصاب من قبل مقدمة الدعوى نفسها، حيث سحبت امرأة من ولاية ألاباما، التي زعمت أنها تعرضت للاعتداء من قبل مغنيي الراب عندما كانت تبلغ من العمر 13 عامًا، دعواها المدنية ضد الرجلين يوم الجمعة (14 فبراير)، وفقًا لوثائق المحكمة، وفي ديسمبر، أضافت المرأة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، جاي زي، واسمه القانوني شون كارتر، إلى دعوى قضائية سابقة كانت قد رفعتها ضد كومبس، مدعية أنها تعرضت للهجوم من قبلهما في عام 2000 بعد أن قبلت ركوبته في ليموزين كومبس إلى حفلة ما بعد حفل جوائز MTV للموسيقى.

وفي بيان لمجلة Entertainment Weekly، قال جاي زي، الذي نفى بشدة هذه المزاعم وسعى للخروج من القضية: “اليوم هو انتصار، تم إسقاط الادعاءات التافهة والملفقة والمروعة، وهذه الدعوى المدنية كانت بلا أساس ولم يكن لها أي مستقبل، مضيفا: “القصة الخيالية التي اخترعوها كانت مثيرة للسخرية، لولا جدية الادعاءات، لا أتمنى أن يمر أي شخص بهذه التجربة، والصدمات التي عانيت منها، وعانت منها زوجتي وأطفالي وأحبائي، لا يمكن محوها”.

كما انتقد كارتر أحد محامي المدعية، الذي رفع عدة دعاوى أخرى ضد كومبس، قائلًا: “هذا المحامي الذي يستخدم خط ‘1-800’ يستطيع رفع دعوى مختبئًا وراء اسم مستعار، وعندما يدرك بسرعة أن محاولة الابتزاز المالي ستفشل، يمكنه الانسحاب دون أي عواقب، النظام قد فشل، والمحكمة يجب أن تحمي الضحايا، بالطبع، ولكن بنفس المسؤولية الأخلاقية، يجب أن تحمي الأبرياء من أن يتم اتهامهم دون أي دليل، ليكن الحق منتصرًا لجميع الضحايا والمتهمين زورًا على حد سواء”.

وفي أعقاب إسقاط الدعوى، أصدر أليكس سبيرو، محامي كارتر، بيانًا قال فيه: "القضية الكاذبة ضد جاي زي، التي لم يكن ينبغي رفعها من الأساس، تم إسقاطها مع منع إعادة تقديمها، ومن خلال الوقوف في وجه هذه الادعاءات البشعة والكاذبة، فعل جاي ما لا يستطيع الكثيرون فعله قاوم، لم يستسلم، لم يدفع سنتًا واحدًا، وانتصر ونظّف اسمه، وفي الوقت نفسه، قال محامو كومبس إن إسقاط القضية دون تسوية يؤكد أن الدعاوى الأخرى المرفوعة ضده قائمة على الأكاذيب.

وجاء في بيانهم: “على مدى شهور، رأينا قضايا تُرفع واحدة تلو الأخرى من قبل أفراد مختبئين خلف إخفاء الهوية، تدفعها إلى الأمام محامية تهتم أكثر بالعناوين الإعلامية بدلاً من قوة حجتها القانونية، مضيفا تمامًا كما انهارت هذه الدعوى، ستنهار الدعاوى الأخرى لأنه لا يوجد فيها أي حقيقة، وأكد البيان: “شون كومبس لم يعتدِ جنسيًا أو يتاجر بالبشر أبدًا سواء كان ذلك رجلًا أو امرأة، بالغًا أو قاصرًا”.

ويظل ديدي محتجزًا في نيويورك بانتظار محاكمته الجنائية في قضايا اتحادية تتعلق بالاتجار الجنسي.