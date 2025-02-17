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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل رياضة الفيوم يناقش تفعيل الدور والإشراف على الخطة الاستثمارية.. صور

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد عادل فهمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم اجتماعا مع استشاري المديرية لتفعيل الدور والإشراف على الخطة الاستثمارية طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه
وتحت رعايه الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم.
وجاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين وتطوير الأداء الإداري والخدمي لمناقشة الخطة الاستثمارية وسبل تنفيذها بالشكل الأمثل بهدف تفعيل دورهم والإشراف على الخطة الاستثمارية .
يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات التي تعقدها المديرية مع مستشاريها وممثليها لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء والشفافية في العمل الإداري

أكد "فهمي" أهمية تضافر الجهود وتعاون جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة
وعرض شرحًا مفصلًا عن أهداف الخطة المركزية والتحديات التي تواجه تنفيذها خلال الجلسة،
واستعرض الإستشارى مقترحاتهم وملاحظاتهم حول كيفية تحسين الأداء وزيادة الفعالية في تنفيذ الخطة الاستثمارية مع الاتفاق على ضرورة وضع خطة عمل واضحة ومحددة تتضمن مراحل التنفيذ والجداول الزمنية المرتبطة بها.

كما اكد "فهمى"، أهمية متابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات التي تم طرحها خلال الجلسة، مشددًا على التزام المديرية بتوفير كل الدعم اللازم لتحقيق النجاح والتميز في تنفيذ الخطة المركزية.

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