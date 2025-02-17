تسبب في وفاة 10 أشخاص.. التفاصيل الكاملة لعقار كرداسة المنهار

عقار كرداسة المنهار تصدر اهتمامات القراء، بعد واقعة مأساوية إثر إنهيار عقار مكون من 3 طوابق نتيجة انفجار أسطوانة غاز خلف وراءه مصرع 10 أشخاص بينما أصيب 3 أخرين مع استمرار عمليات رفع الإنقاض للبحث عن ناجين.

انهيار عقار كرداسة

تلقي المقدم محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها حدوث إنفجار وإنهيار أحد العقارات بشارع المحول المتفرع من شارع السوق القديم بدائرة المركز، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الدفاع المدني ويرافقهم 15 سيارة إسعاف إلي موقع الحادث.

العقار المنهار

أسماء ضحايا عقار كرداسة المنكوب

وبالفحص تبين حدوث إنهيار بعقار مكون من 3 طوابق خلف وراءه مصرع 10 أشخاص نجحت قوات الإنقاذ البري في إنتشال جثامينهم وهم كلاً من:

. محمود سيد حزين، 25 سنة

. إنجي سليمان محمود، 25 سنة

. هاني سامي عبدالعزيز، 22 سنة

. رحيل حسين عطية، 18 سنة

. أحمد يحيى توفيق، 30 سنة

. عمر جابر عبدالمنعم، 26 سنة

. محمود جمعة دكروري، 24 سنة

. أشرف عمر فرغلي، 39 سنة

. سليمان ناجي سليمان، 26 سنة

. محمود أحمد خطاب، 39 سنة

بينما أصيب 3 آخرين، جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

العقار المنهار



إنفجار أسطوانة غاز وراء انهيار عقار كرداسة

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، في واقعة انهيار عقار بمنطقة كرداسة والذي تسبب في وفاة 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين، أن انفجار أسطوانة غاز سبب انهيار العقار، وقامت القوات بفصل مرفقي الغاز والكهرباء عن العقار المنكوب.

العقار المنهار

مدير أمن الجيزة في موقع إنهيار عقار كرداسة

ووصل اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وسط لفيف من القيادات الأمنية من المديرية إلي موقع إنهيار عقار كرداسة موجها بإستمرار عمليات رفع الإنقاض وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والرعاية الصحية للمصابين.

وزارة الصحة تكشف تفاصيل انهيار عقار كرداسة

ومن جانبه تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين في حادث انهيار عقار سكني، صباح اليوم الإثنين، بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة.

العقار المنهار

وأعلنت الوزارة، الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة 6 أكتوبر، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 10 مواطنين، وإصابة 3 آخرين،

ومازالت سيارات الإسعاف متمركزة في موقع الحادث لحين انتهاء أعمال رفع الأنقاض والبحث عن المصابين، وجاري المتابعة.

العقار المنهار

تشكيل لجنة هندسية

وفي سياق متصل إنتقل فريق من النيابة العامة بشمال الجيزة، لموقع إنهيار عقار كرداسة المنهار ووجهت النيابة بسرعة تشكيل لجنة هندسية لبيان أسباب الانهيار، كما استعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للمصابين تمهيداً لسماع أقوالهم في الواقعة وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وجاري إستكمال التحقيقات.

وصرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثث الضحايا، وتسلمت تقرير طبي واف عن المصابين وتبين إصابة احدهم بنزيف بالمخ واخر بحروق بالوجه وآخر بكسور بالجسد.